Петербургский штаб Навального пожалуется на Милонова в СК
Избирательный штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге собирается пожаловаться в Следственный комитет на депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Виталия Милонова, сообщила председатель штаба Полина Костылева.
По ее словам, Милонов требовал устроить проверку и закрыть штаб Навального, а теперь кто-то перешел от слов к делу.
В ночь на 23 марта неизвестные в Петербурге подожгли дверь предвыборного штаба Алексея Навального. Костылева рассказала, что дверь выгорела полностью, все помещение покрыто черной сажей и воняет жженым пластиком. Тем не менее, техника осталась исправной, и штаб переезжать не собирается.
Ранее Алексея Навального облили зеленкой во время открытия предвыборного штаба в Барнауле, сообщат «Федерал пресс».
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