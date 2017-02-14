Петербургский депутат обвинил Милонова в возбуждении ненависти

Петербургский парламентарий Алексей Ковалев читает, что депутат Госдумы Виталий Милонов должен быть привлечен к уголовной ответственности за возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства православных и иудеев.

Соответствующее заявление он направил главе СКР Алесандру Бастрыкину. В нем он привел высказывания Милонова о церковных службах в Исаакиевском соборе, которые тот назвал «крепостным театром» и «потешалками» для туристов. Кроме того, Ковалев отметил оскорбительные словам Милонова о предках депутатов Борисе Вишневском и Максиме Резнике, выступающих против передачи собора РПЦ.

Наряду с возбуждением головного дела в отношении Милонова, Ковалев попросил назначить депутату Госдумы психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Накануне в городе прошла очередная акция протеста против передачи Исаакия РПЦ. В ней приняли участие около двух тысяч человек.

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