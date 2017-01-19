Петербургский депутат анонсировал очередной митинг в защиту Исаакия
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объявил дату очередного митинга против передачи РПЦ Исаакиевского собора.
По его словам, акция состоится 28 января. Депутат рассказал, что заявку на проведения митинга четыре депутата подали 16 января, но в Смольном ее отклонили. В связи с этим было принято решение провести митинг в формате «гайд-парка», то есть с ограничением по количеству участников – до 200 человек, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Вишневский добавил, что власти города не смогут отказать в проведении акции в таком формате, поскольку заявка на нее носит уведомительный характер.
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