Петербургский бизнесмен задолжал государству более 1 млрд рублей

На него завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В СКР уточнили, что речь идет о владельце и гендиректоре фирмы «РИА «Панда» Игоре Воробье. Он и его сообщники вносили ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость, в результате чего государство недополучило 1,26 миллиарда рублей.

Бизнесмен задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По сведениям «Интерфакса», исковые требования Федеральной налоговой службы (ФНС) к фирме Воробья превышают два миллиарда рублей. Однако взыскание этих средств может быть затруднено тем, что компания находится на стадии банкротства.