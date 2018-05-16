Петербургский бизнесмен задолжал государству более 1 млрд рублей
На него завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В СКР уточнили, что речь идет о владельце и гендиректоре фирмы «РИА «Панда» Игоре Воробье. Он и его сообщники вносили ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость, в результате чего государство недополучило 1,26 миллиарда рублей.
Бизнесмен задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По сведениям «Интерфакса», исковые требования Федеральной налоговой службы (ФНС) к фирме Воробья превышают два миллиарда рублей. Однако взыскание этих средств может быть затруднено тем, что компания находится на стадии банкротства.
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