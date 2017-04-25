В петербургских больницах остаются 19 пострадавших при теракте в метро

На сегодняшний день в медучреждениях Санкт-Петербурга остаются 19 человек, пострадавших в результате взрыва в метро.

Состояние одного из них медики оценивают как средней тяжести, остальные 18 чувствуют себя удовлетворительно, сообщает Nation News со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

На амбулаторном лечении находятся более 60 человек.

Взрыв в петербургской подземке произошел 3 апреля. Его жертвами стали 15 человек и еще более ста пострадали.