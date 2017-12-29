Петербургские полицейские проверили елки на предмет бомб
В Санкт-Петербурге полиция провела проверку не менее 10 городских елок в ходе поисков взрывных устройств.
Информация о возможном минировании поступила петербургским полицейским от коллег из Удмуртии. Те, в свою очередь, получили ее от одного из местных жителей. Он утверждал, что некий его знакомый якобы заминировал елки в Петербурге.
Тревога оказалась ложной. В ходе рейда опасных предметов обнаружено не было, сообщает портал «Санкте-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанку».
Ранее в одном из магазинов сети «Перекресток» прогремел взрыв, в результате чего пострадали 13 человек. Самодельная бомба, мощностьюэквивалентной 200 грамма тротила, была заложена в камере хранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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