Петербургские казаки приняли в свои ряды Дональда Трампа
Казачье сообщество «Ирбис», базирующееся в Санкт-Петербурге, приняло в свои ряды избранного президента США Дональда Трампа.
В интервью Русской службе ВВС атаман Андрей Беляков сказал, что ему симпатизирует желание Трампа наладить отношения с Россией. Помимо этого, он отметил позицию миллиардера относительно НАТО, напомнив слова Трампа о неготовности США «кормить» альянс.
Атаман выразил надежду на то, что приход Трампа к власти будет способствовать укреплению российско-американских отношений. Он также сделал акцент на том, что супруга миллиардера – славянка.
Поляков рассказал, что казаки решили пригласить Трампа вместе с семьей в гости в Санкт-Петербург.
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