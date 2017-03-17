Петербургские депутаты призвали прокуратуру вмешаться в передачу Исаакия РПЦ

Парламентарии Санкт-Петербурга попросили прокурора города Сергея Литвиненко обратиться в суд для отмены распоряжения комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Обращение пописали Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Борис Вишневский, который сообщил об этом на своей странице в Facebook. Депутаты обратили внимание прокурора на многочисленные нарушения законодательства, допущенные при издании указанного распоряжения.

«Если гражданам не дают отменить это распоряжение в судебном порядке, заявляя, что наших прав это якобы не касается (хотя это неправда), то уж прокурор точно имеет право обратиться в суд», - отметил парламентарий.

Некоторое время назад стало известно, еще ряд депутатов обратились в региональный СКР с просьбой проверит законность действий чиновников при передаче Исаакия РПЦ.