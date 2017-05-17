Петербургские депутаты отказались обсуждать вопрос о референдуме по Исаакию

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга решили не рассматривать вопрос о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ.

«Ну что же, единороссы и их союзники струсили и исключили из повестки вопрос об Исаакиевском референдуме. Как же им страшно это даже обсуждать!», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» запись в соцсетях депутата от «Яблока» Бориса Вмшневского.

Он отметил, что своим решением депутаты нарушили закон, поскольку должны были принять решение в 20-дневный срок. «У нас уже подан иск о бездействии ЗакСа. Поговорим в суде», - добавил Вишневский.

Нежелание рассматривать вопрос о референдуме депутаты никак не объяснили. Вишневский получил выговор от спикера Вячеслава Макарова за то, что пришел на заседание Заксобрания, надев синюю градозащитную ленту.

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События: Религия
Организации: РПЦ
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