В Петербурге из зоопарка сбежала тигрица
Тигрица по кличке Герда сбежала из клетки в Ленинградском зоопарке, сообщила представительница зоопарка.
По ее словам, животное поймали через час после побега. В это время зоопарк пришлось закрыть для посетителей.
Специалисты усыпили тигрицу при помощи снотворного, после чего она была помещена в свою клетку. Об этом сообщает «РИА Новости».
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