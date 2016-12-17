В Петербурге из зоопарка сбежала тигрица

Тигрица по кличке Герда сбежала из клетки в Ленинградском зоопарке, сообщила представительница зоопарка.

По ее словам, животное поймали через час после побега. В это время зоопарк пришлось закрыть для посетителей.

Специалисты усыпили тигрицу при помощи снотворного, после чего она была помещена в свою клетку. Об этом сообщает «РИА Новости».