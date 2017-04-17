В Петербурге запустили экскурсионные ретротрамваи

В Санкт-Петербурге с 15 апреля возобновилось движение ретротрамваев. Они ходят по специальному экскурсионному маршруту по выходным.

Стоимость поездки составляет 200 рублей. Для пассажиров, чей рост меньше одного метра, проезд бесплатный.

День открытия маршрута совпал с 75-летием возвращения трамвая на улицы блокадного Ленинграда весной 1942 года и приурочен к этой памятной дате.

«Музейный маршрут по-настоящему дает прочувствовать дух старого Ленинграда: трасса ретровагона проходит, в том числе, и по тем улицам, где обычный трамвай не встретишь», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» сообщение Музея городского электрического транспорта.