В Петербурге запустили экскурсионные ретротрамваи
В Санкт-Петербурге с 15 апреля возобновилось движение ретротрамваев. Они ходят по специальному экскурсионному маршруту по выходным.
Стоимость поездки составляет 200 рублей. Для пассажиров, чей рост меньше одного метра, проезд бесплатный.
День открытия маршрута совпал с 75-летием возвращения трамвая на улицы блокадного Ленинграда весной 1942 года и приурочен к этой памятной дате.
«Музейный маршрут по-настоящему дает прочувствовать дух старого Ленинграда: трасса ретровагона проходит, в том числе, и по тем улицам, где обычный трамвай не встретишь», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» сообщение Музея городского электрического транспорта.
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