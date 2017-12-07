В Петербурге запретят работать адвокатам без дипломов
Заксобрание Санкт-Петербурга поддержало предложение о запрете работать в качестве адвокатов лицам, не имеющим высшего профильного образования.
Автором инициативы выступил Денис Четырбок, который подготовил соответствующий законопроект. Он отметил, что в настоящее время в юридических фирмах работает множество людей без специализированных знаний.
«Очевидно, что такой порядок дел недопустим. Необходимо ввести профессиональные требования к работникам юридических фирм, в первую очередь – о глубоком знании законов и практики их применения», - цитирует Четырбока портал «Санкт-Петербург.ру». По его мнению, данная мера будет способствовать повышению качества юридических услуг.
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