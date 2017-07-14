В Петербурге занесли в Красную книгу ядовитый гриб
Один из самых ядовитых грибов – бледная поганка – внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.
По словам директора Ботанического института им. Комарова РАН Дмитрия Гельмана, гриб стал редкостью в регионе. В обновленную версию Красной книги занесли также рысь и сфагнум пойменный.
Издание будет состоять из 600 страниц, содержащих текстовую информацию, фотографии, рисунки и картографические материалы. Над книгой работают 30 авторов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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