В Петербурге занесли в Красную книгу ядовитый гриб

Один из самых ядовитых грибов – бледная поганка – внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.

По словам директора Ботанического института им. Комарова РАН Дмитрия Гельмана, гриб стал редкостью в регионе. В обновленную версию Красной книги занесли также рысь и сфагнум пойменный.

Издание будет состоять из 600 страниц, содержащих текстовую информацию, фотографии, рисунки и картографические материалы. Над книгой работают 30 авторов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».