В Петербурге заложили корвет «Дерзкий»

На ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге заложили многоцелевой боевой корвет «Дерзкий» проекта 20386 для ВМФ России, сообщает «Интерфакс».

- Этот корабль является логичным продолжением проекта 20380, он должен стать гордостью ВМФ, - сказал в ходе церемонии замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

По словам советника президента ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Виктора Чиркова, новое судно является многофункциональным, оно будет решать задачи защиты национальных интересов.

Корвет проекта 20386 будет оснащен корпусом и надстройками, которые существенно снижают радиолокационную заметность.