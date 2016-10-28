В Петербурге заложили корвет «Дерзкий»
На ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге заложили многоцелевой боевой корвет «Дерзкий» проекта 20386 для ВМФ России, сообщает «Интерфакс».
- Этот корабль является логичным продолжением проекта 20380, он должен стать гордостью ВМФ, - сказал в ходе церемонии замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
По словам советника президента ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Виктора Чиркова, новое судно является многофункциональным, оно будет решать задачи защиты национальных интересов.
Корвет проекта 20386 будет оснащен корпусом и надстройками, которые существенно снижают радиолокационную заметность.
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