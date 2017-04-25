В Петербурге задержаны насильники подростков в детдоме

В рамках расследования уголовного дела об изнасилованиях в петербургском детском доме задержаны пять человек.

Среди задержанных - заместитель директора детского дома, два выпускника учреждения, родственник сотрудника детдома и директор школы при учреждении.

В 2005 году 14-летний воспитанник одного из детских домов на территории Кировского района Петербурга неоднократно подвергался сексуальному насилию. Сейчас в ведомстве официально заявляют уже о четырех жертвах насилия, отмечает RG.ru.

Следователи возбудили восемь уголовных дел. Сейчас их планируют объединить в одно производство.