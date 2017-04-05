В Петербурге задержан седьмой вербовщик в ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

В Санкт-Петербурге задержали седьмого вербовщика в террористические организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточняется в материале, следователи совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и спецподразделений Росгвардии задержали семерых граждан из Средней Азии, которые приехали в Россию работать.

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Петербурге выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.

В местах проживания подозреваемых следователи изъяли исламистскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел врыв, в результате которого погибли 14 человек, еще более 50 получили ранения. Теракт совершил смертник-одиночка, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, сообщает «Интерфакс».