В Петербурге задержан девятый подозреваемый в вербовке террористов

В Управлении Следственного комитета по Петербургу заявили о задержании девятого предполагаемого вербовщика в террористические организации.

Собеседник РИА Новости в ведомстве заявил: «Девятый участник той же группы предполагаемых вербовщиков задержан вчера. Задержанные проверяются на причастность к теракту в метро».

Ранее СМИ сообщали о восьми выходцах из Средней Азии, обвиняемых в вовлечении в террористическую деятельность. Названы имена задержанных: братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

По данным следствия, они вербовали в Санкт-Петербурге уроженцев Средней Азии и вовлекали в деятельность запрещенных в России террористических группировок «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ). Пока следствие не располагает информацией о связях задержанных с терактом 3 апреля.