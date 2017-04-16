В Петербурге задержали участников несанкционированной акции

Полиция Петербурга задержала несколько участников несанкционированной акции на Дворцовой площади.

Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Александр Расторгуев: «Мы с друзьями еженедельно ходим на прогулки, начиная с октября прошлого года. Обычно с нами гуляет пара сотрудников полиции. Сегодня мы собрались у станции метро «Гостиный двор» и прошли до Дворцовой площади, где нас уже ждал ОМОН».

По словам Расторгуева, на Дворцовой площади задержали десятки человек. Он также добавил, что «прогулка» устроена не в поддержку арестованного в Москве Вячеслава Мальцева, сообщает «Интерфакс».

13 апреля в Москве задержали оппозиционного политика Вячеслава Мальцева. В 2016 году он выиграл праймериз в партии «ПАРНАС», а затем баллотировался в Госдуму. Мальцев также привлек внимание СМИ призывами к импичменту президента России.

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