В Петербурге задержали предполагаемых вербовщиков террористов
Полиция Санкт-Петербурга совместно с Росгвардией и ФСБ задержала шестерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке граждан для совершения террористических актов.
По данным СКР, преступной деятельностью они занимались с ноября 2015 года. Вербовали подозреваемые также преимущественной выходцев из Средней Азии, предлагая им вступить в ряды ДАИШ и «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в России).
В ведомстве отметили, что сведений о наличии связи задержанных с исполнителем теракта в метро у следствия на данный момент нет, передает ТАСС.
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