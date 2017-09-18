В Петербурге задержали мужчину с взрывчаткой

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, у которого при себе было самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел в минувшие выходные на Суздальском проспекте. Правоохранители обнаружили у задержанного два картонных шара с проводами и два тубуса оранжевого и серого цветов с неустановленным веществом. Экспертиза показала, что устройство было начинено дымным и бездымным порохом, передает Nation News.

Задержанного отпустили под подписку о невыезде.