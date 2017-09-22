В Петербурге задержали лжеминера

Полиция северной столицы задержала 34-летнего мужчину, грозившего взрывом на одной из станций метро, если ему не будет выплачен один миллион долларов.

Накануне он позвонил в службу «112» и предъявил ультиматум. При этом он добавил, что звонит по просьбе другого человека. Правоохранители быстро вычислили телефонного террориста и задержали его прямо на дому. В настоящее время он заключен под стражу.

Подозреваемый утверждает, что его заявление о готовящемся теракте – всего лишь шутка, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

С некоторых пор в городах по всей России на полицию обрушился вал звонков о заложенных в общественных местах бомбах. В результате были эвакуированы десятки тысяч человек. Все сообщения оказались ложными. Ущерб, нанесенный телефонными террористами, оценивается в сотни миллионов рублей.

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