В Петербурге задержали двух несостоявшихся террористов
Двое выходцев из Средней Азии намеревались вступить в ряды международной террористической группировки, действующей на Ближнем Востоке.
Согласно информации СКР, в течение нескольких месяцев они с помощью мессенджера Telegram вели переписку с неустановленным пока человеком. После этого они купили билеты на самолет, чтобы отправиться в страну, где находится тренировочный лагерь группировки.
Правоохранители сумели перехватить будущих боевиков до того, как они покинули территорию РФ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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