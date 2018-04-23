В Петербурге задержали двух несостоявшихся террористов

Двое выходцев из Средней Азии намеревались вступить в ряды международной террористической группировки, действующей на Ближнем Востоке.

Согласно информации СКР, в течение нескольких месяцев они с помощью мессенджера Telegram вели переписку с неустановленным пока человеком. После этого они купили билеты на самолет, чтобы отправиться в страну, где находится тренировочный лагерь группировки.

Правоохранители сумели перехватить будущих боевиков до того, как они покинули территорию РФ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».