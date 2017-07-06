В Петербурге выйдет на линию необычный трамвай

Жители и гости Санкт-Петербурга с 10 июля смогут прокатиться на литературно-историческом трамвае «История в движении».

Трамвай будет курсировать по маршруту №23. В ходе поездки его пассажирам расскажут о достопримечательностях Красногвардейского района города, а также самых популярных литературных произведениях последнего десятилетия.

Запуск трамвая приурочен сразу к двум событиям – 110-летию электротранспорта Петербурга и открытию библиотеки «Ржевская», которая будет превращена в высокотехнологичный краеведческий центр, сообщает порта «Санкт-Петербург.ру».