В Петербурге выпускник сдал ЕГЭ на 300 баллов
В Санкт-Петербурге один из выпускников лицея получил 300 баллов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В городском комитете по образованию отметили, что в нынешнем году установлен рекорд по числу 100-балльников – 334 человека. Кроме того, 100 баллов сразу по двум предметам набрали 19 выпускников. Порядка 20 тысяч школьников сдали ЕГЭ выше среднего уровня.
Выпускники показали хорошие результаты русскому языку, литературе и истории. Хуже всего ситуация с биологией – экзамен по этому предмету провалили 36 человек, передает портал «Санкт-Петербург.ру».
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