В Петербурге выпал необычный снег

В Санкт-Петербурге выпал снег нетрадиционного цвета. Причину этого явления выясняет департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Снег, имевший оттенки от светло-голубого до фиолетового, был обнаружен на Аптекарском проспекте. На место выехали специалисты и отобрали пробы. Промежуточные результаты должны стать известны в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

По мнению местных жителей, цветной снег могло принести со стороны химико-фармацевтического НИИ.