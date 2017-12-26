В Петербурге выпал необычный снег
В Санкт-Петербурге выпал снег нетрадиционного цвета. Причину этого явления выясняет департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Снег, имевший оттенки от светло-голубого до фиолетового, был обнаружен на Аптекарском проспекте. На место выехали специалисты и отобрали пробы. Промежуточные результаты должны стать известны в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».
По мнению местных жителей, цветной снег могло принести со стороны химико-фармацевтического НИИ.
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