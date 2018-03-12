В Петербурге возрастет количество мостов

В Санкт-Петербурге появятся два новых моста, один из которых может стать достопримечательностью.

Первый мост будет построен в районе улицы Коллонтай, между мостами Володарским и Александра Невского. Этот мост будет разводным, что сделает его привлекательным для туристов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на главу города Георгия Полтавченко.

Второй мост предполагается возвести южнее моста Александра Невского, в створе Зольной улицы. Он войдет в состав Восточного скоростного диаметра. Сроки реализации проектов пока не называются.