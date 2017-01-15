В Петербурге восемь человек пострадали в ДТП

Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с учебным троллейбусом.

– По предварительной информации, около 12:50 у дома 120 по Ленинскому проспекту водитель автобуса маршрута 142 столкнулся с учебным троллейбусом, – сообщили в ГИБДД по Ленинградской области.

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает "Интерфакс". По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, кто стал виновником аварии.