В Петербурге восемь человек пострадали в ДТП
Крупное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с учебным троллейбусом.
– По предварительной информации, около 12:50 у дома 120 по Ленинскому проспекту водитель автобуса маршрута 142 столкнулся с учебным троллейбусом, – сообщили в ГИБДД по Ленинградской области.
Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает "Интерфакс". По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют, кто стал виновником аварии.
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