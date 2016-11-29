В Петербурге уволили отремонтировавшего дорогу при помощи фотошопа чиновника

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил об увольнении чиновника, который отчитался о ремонте дороги при помощи обработанных в фотошопе фотографий.

- Все помнят случай, когда на портале «Наш Петербург», созданном для решения проблем горожан, вместо работы начали откровенно липовать. Детский лепет. Не фотошопом надо заниматься, а работать, – цитирует выступление Полтавченко на заседании городского правительства РИА «ФедералПресс» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 года чиновники не отремонтировали дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга, но опубликовали фотографии, на которых покрытие выглядело идеальным.