В Петербурге увековечат Василия Теркина

В Северной столице появится памятная доска знаменитому литературному персонажу.

Она будет открыта в штабе Западного военного округа (ЗВО). В церемонии примут участие командующий войсками округа Андрей Картаполов и ветераны Великой Отечественной войны.

При создании памятной доски был использован образ красноармейца, созданный художником Орестом Верейским, передает «Интерфакс».

Василий Теркин впервые появился на страницах газеты «На страже Родины» в 1939 году. В начале 1940-го года в газете было опубликовано первое стихотворение Александра Твардовского о Теркине. По словам поэта, именно с этого началась его основная литературная работа в годы Великой Отечественной войны.