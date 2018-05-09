В Петербурге увековечат Василия Теркина
В Северной столице появится памятная доска знаменитому литературному персонажу.
Она будет открыта в штабе Западного военного округа (ЗВО). В церемонии примут участие командующий войсками округа Андрей Картаполов и ветераны Великой Отечественной войны.
При создании памятной доски был использован образ красноармейца, созданный художником Орестом Верейским, передает «Интерфакс».
Василий Теркин впервые появился на страницах газеты «На страже Родины» в 1939 году. В начале 1940-го года в газете было опубликовано первое стихотворение Александра Твардовского о Теркине. По словам поэта, именно с этого началась его основная литературная работа в годы Великой Отечественной войны.
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