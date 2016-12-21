В Петербурге установят памятники без учета народного голосования

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подготовил список из 17 деятелей науки и искусства, которым за счет бюджета установят памятники.

Как отмечается в материале, в списке присутствуют кандидатуры, за которых не голосовали жители Петербурга.

Согласно народному голосованию, прошедшему на сайте КГА в 2015 году, в десятке самых популярных персон, которых выбрали горожане, присутствовали Петр Чайковский, Иосиф Бродский, Александр Блок, Николай Гумилев, министр финансов Российской империи Сергей Витте, балерина Анна Павлова, прозаик Вадим Шефнер, Владимир Набоков, Лев Гумилев и архитектор Огюст Монферран.

После согласования в профильной комиссии Общественной палаты список значительно изменился, в нем появились Александр Блок, ученый Николай Вавилов, Сергей Витте, автор проекта Казанского Собора Андрей Воронихин, поэт Михаил Дудин, конструктор Сергей Королев, живописец Андрей Мыльников, изобретатель Людвиг Нобель, Анна Павлова, композитор Андрей Петров, Сергей Прокофьев, изобретатель Николай Путилов, поэт Николай Рубцов, Василий Соловьев-Седой, Лев Толстой, Петр Чайковский, Федор Шаляпин.

По словам депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского, орган, сформированный лично губернатором города, не имеет никаких оснований выступать от имени городского сообщества.

Вишневский направил свое обращение губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, где попросил при установке памятников руководствоваться интересами горожан, сообщает «Санкт-Петербург.ру».