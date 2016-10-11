В Петербурге установят памятник поэту Руставели скульптора Церетели

В честь 850-летия со дня рождения грузинского поэта Шота Руставели в Петербурге появится его бронзовый памятник, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Автором скульптуры выступит глава Российской академии художеств Зураб Церетели, а архитектором проекта — житель Петербурга Вячеслав Бухаев.

Памятник разместят у дома № 56 по улице Руставели в Калининском районе, соответствующе распоряжение на минувшей неделе подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Открытие монумента станет главным событием празднования юбилейного года Шоты Руставели в Петербурге.