В Петербурге установят памятник поэту Руставели скульптора Церетели
В честь 850-летия со дня рождения грузинского поэта Шота Руставели в Петербурге появится его бронзовый памятник, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Автором скульптуры выступит глава Российской академии художеств Зураб Церетели, а архитектором проекта — житель Петербурга Вячеслав Бухаев.
Памятник разместят у дома № 56 по улице Руставели в Калининском районе, соответствующе распоряжение на минувшей неделе подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Открытие монумента станет главным событием празднования юбилейного года Шоты Руставели в Петербурге.
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