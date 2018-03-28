В Петербурге упростили досмотр пассажиров метро

Разработанные Минтрансом новые правила вступят в силу с 6 апреля.

В соответствии с ними сотрудники подземки смогут досматривать пассажиров только при наличии веских на то причин. Процедура будет осуществляться с помощью переносных и ручных металлодетекторов, рентгенотелевизионных установок и других средств. Однако их применение разрешено исключительно в случаях срабатывания стационарных рамок.

В правилах также предусмотрен избирательный досмотр багажа. При этом установлено, что загруженность средств поверки не должна превышать 90%, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Летом прошлого года метрополитен Петербурга устроил пассажирам тотальный досмотр, что привело к образованию огромных очередей у входов в подземку. Шквал негативных отзывов заставил власти города обратиться в правительство России за помощью в разработке оптимальной технологии досмотра.