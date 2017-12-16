В Петербурге убит обвиняемый по делу о контрабанде алкоголя Илья Пичко

Директор «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко, которого обвиняют по делу о контрабанде алкоголя вместе с миллиардером Дмитрием Михальченко, найден мертвым в Выборгском районе Ленинградской области.

Следствие полагает, что предприниматель был убит 8 декабря в результате бытового конфликта, передает Meduza. По предварительной версии, он поссорился с Виктором Деминым, который собирал мебель в его квартире.

«Во время ссоры из-за срока выполнения работ злоумышленник задушил мужчину, после чего вывез его тело в лесной массив, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, где забросал ветками и снегом», - говорится в сообщении СК.

Демина задержали 16 декабря. В настоящее время мужчина арестован судом.

Пичко должен был явиться в суд 11 декабря, однако адвокат заявил, что его подзащитный не смог прийти по состоянию здоровья.