В Петербурге трамвай попал под обстрел

В Петербурге неизвестные обстреляли частный трамвай «Чижик», который сегодня начал работу в Красногорском районе.

Предположительно стрельба по транспортному средству велась из пневматического оружия. В результате в вагоне были разбиты четыре стекла и его пришлось отправить в депо, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Транспортную концессионную компанию.

Среди пассажиров трамвая пострадавших нет.