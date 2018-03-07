В Петербурге трамвай попал под обстрел
В Петербурге неизвестные обстреляли частный трамвай «Чижик», который сегодня начал работу в Красногорском районе.
Предположительно стрельба по транспортному средству велась из пневматического оружия. В результате в вагоне были разбиты четыре стекла и его пришлось отправить в депо, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Транспортную концессионную компанию.
Среди пассажиров трамвая пострадавших нет.
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