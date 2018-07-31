В Петербурге создали городскую карту заказных убийств
Журналист Андрей Дорожный создал карту заказных убийств, произошедших в Петербурге с 1992 по 2005 годы.
Посетители ресурса смогут узнать даже рейтинг того или заказа, узнать имя участкового, который вел дело.
В исследование не вошли убитые чиновники и криминальные авторитеты.
Отмечается, что чаще всего убийства в Петербурге проходили в офисах или парадных, а также в бане.
Во время создания проекта автор использовал сведения, предоставленные федеральной и местной прессой, отмечает «Санкт-Петербург.ru».
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