В Петербурге состоится международная битва ученых

В Санкт-Петербурге 22 октября пройдет первый международный Science Slam, в котором на интеллектуальном ринге встретятся ученые из России и Германии. Мероприятие пройдет в неформальной обстановке в одном из местных клубов.

Каждому участнику будет отведено 10 минут на выступление, в течение которого он обязан, будет увлекательно и доходчиво изложить суть своих исследований. Побеждает в состязании умов тот, кому громче всего будут хлопать слушатели. Гостям из Германии помогут переводчики-синхронист, сообщает «Росбалт»

22 октября ученые расскажут о своих изучениях в области вирусологии, иммунологии, экологии, нанотехнологий, computer science и биохимии, - сообщили организаторы мероприятия.