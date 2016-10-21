В Петербурге состоится международная битва ученых
В Санкт-Петербурге 22 октября пройдет первый международный Science Slam, в котором на интеллектуальном ринге встретятся ученые из России и Германии. Мероприятие пройдет в неформальной обстановке в одном из местных клубов.
Каждому участнику будет отведено 10 минут на выступление, в течение которого он обязан, будет увлекательно и доходчиво изложить суть своих исследований. Побеждает в состязании умов тот, кому громче всего будут хлопать слушатели. Гостям из Германии помогут переводчики-синхронист, сообщает «Росбалт»
22 октября ученые расскажут о своих изучениях в области вирусологии, иммунологии, экологии, нанотехнологий, computer science и биохимии, - сообщили организаторы мероприятия.
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