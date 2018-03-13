В Петербурге состоится массовый забег «Белая ночь»

Очередной любительский забег «Белая ночь» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля, рассказал организатор марафона Юрий Строфилов.

По его словам, цель трейла «Белая ночь», не столько спортивная, сколько эстетическая, так как мероприятие проходит на побережье Финского залива.

«Мы конфигурируем пробег так, чтобы интересно бежалось не только людям, которым важен результат, но и людям, для которых этот пробег будет первым», - рассказала организатор.

Он также отметил, что любители могут выбрать оптимальный для себя вариант соревнований - это две дистанции – 10 и 20 километров, а также скандинавская ходьба.

«Если вы не уверены, что сможете пробежать 10 км, всегда можно перейти на шаг и составить компанию специалистам по скандинавской ходьбе, оставаясь при этом в беговом зачете, конечно. А можно сразу начать со скандинавской ходьбы и просто окунуться в атмосферу соревнований», - сказал Строфилов.

Всех гостей и участников марафона ожидает также шоу с огнем и лошадьми, жонглерами, музыкой, танцами, мастер-классами по капоэйре и игре на барабанах, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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