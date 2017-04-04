В Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов
В Санкт-Петербурге умер член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Смерть наступила в результате несчастного случая.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что сенатор причиной смерти Тюльпанова стал перелом основания черепа, который он получил, поскользнувшись и упав в бане.
В заксобрании Петербурга информацию о смерти сенатора подтвердили.
СКР проводит доследственную проверку по факту случившегося.
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