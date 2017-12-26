В Петербурге скончался конструктор крейсеров «Антей»

В Петербурге 25 декабря в возрасте 85 лет скончался генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов.

Игорь Баранов возглавлял работы над проектами советских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 675 и его модификации), а также проектами 949 и 949А.

Он же курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».

Является генеральным конструктором 16 советских и российских субмарин, передает «Росбалт».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Оклад российских судей вырастет с 1 января

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО