В Петербурге скончался конструктор крейсеров «Антей»

В Петербурге 25 декабря в возрасте 85 лет скончался генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов.

Игорь Баранов возглавлял работы над проектами советских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 675 и его модификации), а также проектами 949 и 949А.

Он же курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».

Является генеральным конструктором 16 советских и российских субмарин, передает «Росбалт».