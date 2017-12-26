В Петербурге скончался конструктор крейсеров «Антей»
В Петербурге 25 декабря в возрасте 85 лет скончался генеральный конструктор атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами 949 «Антей» Игорь Баранов.
Игорь Баранов возглавлял работы над проектами советских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 675 и его модификации), а также проектами 949 и 949А.
Он же курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».
Является генеральным конструктором 16 советских и российских субмарин, передает «Росбалт».
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