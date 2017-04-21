В Петербурге скончалась еще одна пострадавшая при теракте в метро
Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга вновь увеличилось – скончалась женщина 1960 года рождения.
По словам вице-губернатора города Анны Митяниной, пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТВЦ.
Таким образом количество погибших в результате теракта достигло 15 человек.
Ранее сообщалось, что в больницах города остаются 24 пострадавших.
Следующая новость В столице Чукотки уничтожат всех бездомных животных
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии