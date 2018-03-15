В Петербурге школьники попали в больницу из-за таблеток

В Санкт-Петербурге госпитализированы 15 подростков, отравившихся неизвестными таблетками.

Инцидент произошел в школе №97. Таблетки принесла одна из учениц и угостила ими одноклассников. Вскоре они почувствовали себя плохо и были отправлены в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова.

Главврач Людмила Исанкина рассказала РИА «Новости», что трое подростков в настоящее время находятся в реанимации. При этом она подчеркнула, что ни их жизням, ни всех остальных попавших в больницу школьников ничего не угрожает.

«Под наблюдением они будут у нас до завтрашнего утра, а завтра решение будет приниматься по каждому ребенку индивидуально», - пояснила главврач.