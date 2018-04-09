В Петербурге решили бороться за качество продуктов с помощью налогов
Петербургские законодатели хотят лишить налоговых льгот производителей пальмового масла.
Идея соответствующих поправок в законодательство принадлежит депутату Денису Четырбоку. Он предлагает обязать индивидуальных предпринимателей платить налог по ставке 7%, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
По мнению парламентария, низкая стоимость пальмового масла «влечет за собой обман покупателей», которые покупают продукты с ним, полагая, что в них масло сливочное.
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