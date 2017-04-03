В Петербурге разыскивают двоих подозреваемых в подготовке взрыва в метро

Правоохранительные органы объявили в розыск двух человек, подозреваемых в причастности к подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, первый разыскиваемый оставил сработавшую позже бомбу в вагоне метро, а второй заложил взрывное устройство в огнетушитель, оставленный на станции «Площадь Восстания».

Ранее Следственный комитет России квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт, сообщает «Интерфакс».

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. По официальным данным, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами. Кроме того, на станции метро «Площадь Восстания» правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, его обезвредили.

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