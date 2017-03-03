В Петербурге распустились первые цветы
В Ботаническом саду Санкт-Петербурга распустились первые цветы, сообщили на официальной странице сада в социальной сети «ВКонтакте».
- В парке раскрылись первые цветы! Эрантис, или весенник. Виды рода эрантис произрастают в Южной Европе и в Азии. Бутоны уже давно, но сегодня все цветы раскрылись!, - цитирует Санкт-Петербург.ру сообщение парка.
Это многолетние растения из семейства Лютиковых. Они традиционно распускаются раньше всех.
Кроме того, синоптики сообщили, что первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга.
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