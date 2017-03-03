В Петербурге распустились первые цветы

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга распустились первые цветы, сообщили на официальной странице сада в социальной сети «ВКонтакте».

- В парке раскрылись первые цветы! Эрантис, или весенник. Виды рода эрантис произрастают в Южной Европе и в Азии. Бутоны уже давно, но сегодня все цветы раскрылись!, - цитирует Санкт-Петербург.ру сообщение парка.

Это многолетние растения из семейства Лютиковых. Они традиционно распускаются раньше всех.

Кроме того, синоптики сообщили, что первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга.