В Петербурге пройдет забег «Белая ночь»
Мероприятие будет проводиться на берегу Финского залива в ночь со 2 на 3 июня.
По словам организаторов, в рамках «Белой ночи» пройдут сразу несколько соревнований, в числе которых скандинавская ходьба на 10 и 20 километров, а также забег в пижамах. Кроме того, участников ожидают танцевальный мастер-класс и выступление мастеров айкидо.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо успеть зарегистрироваться до 26 мая, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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