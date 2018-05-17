В Петербурге пройдет забег «Белая ночь»

Мероприятие будет проводиться на берегу Финского залива в ночь со 2 на 3 июня.

По словам организаторов, в рамках «Белой ночи» пройдут сразу несколько соревнований, в числе которых скандинавская ходьба на 10 и 20 километров, а также забег в пижамах. Кроме того, участников ожидают танцевальный мастер-класс и выступление мастеров айкидо.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо успеть зарегистрироваться до 26 мая, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».