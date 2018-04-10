В Петербурге пройдет Замурчательная Кототерапия
Жители Санкт-Петербурга 13 апреля смогут посетить III Общегородскую Замурчательную Кототерапию.
Организаторы мероприятия предлагают всем желающим получить удовольствие от успокаивающего мурлыкания, избавившись таким образом от стрессов и депрессии.
В ходе встречи фелинологи расскажут о том, как сделать так, чтобы кошка стала лекарем и приносила пользу.
После лекции каждый желающий сможет пообщаться с пушистыми докторами лично, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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