В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов
В центре Санкт-Петербурга 23 декабря состоится необыкновенное состязание – забег Дедов Морозов.
Протяженность дистанции составит два с половиной километра. Участники акции пробегут от арки Главного штаба Эрмитажа по Миллионной улице до Мраморного дворца и назад по набережной реки Мойки к Дворцовой площади, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Старт забегу даст Всероссийский Дед Мороз. В мероприятии смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Максимальное количество бегунов – три тысячи человек. Для спортсменов в возрасте от 4 до 13 лет предусмотрен «Детский старт». В нем могут принять участие до 500 человек. Организаторы обращают внимание на то, что участие в мероприятии является платным.
Следующая новость На кладбище Физтехпарка найден уникальный робот
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии