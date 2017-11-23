В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов

В центре Санкт-Петербурга 23 декабря состоится необыкновенное состязание – забег Дедов Морозов.

Протяженность дистанции составит два с половиной километра. Участники акции пробегут от арки Главного штаба Эрмитажа по Миллионной улице до Мраморного дворца и назад по набережной реки Мойки к Дворцовой площади, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Старт забегу даст Всероссийский Дед Мороз. В мероприятии смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Максимальное количество бегунов – три тысячи человек. Для спортсменов в возрасте от 4 до 13 лет предусмотрен «Детский старт». В нем могут принять участие до 500 человек. Организаторы обращают внимание на то, что участие в мероприятии является платным.