В Петербурге пройдет парад ледоколов

Перед майскими праздниками в Северной столицы состоится традиционный парад судов, предназначенных для плавания в арктических водах.

Фестиваль ледоколов будет проходить 29 и 30 апреля. В нем примут участие «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн» и другие суда, а также легендарный «Красин».

Посетителей мероприятия также будут развлекать интерактивными программами, мастер-классами и выступлениями уличных артистов.

Полюбоваться парадом ледоколов можно будет с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».