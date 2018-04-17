В Петербурге пройдет парад ледоколов
Перед майскими праздниками в Северной столицы состоится традиционный парад судов, предназначенных для плавания в арктических водах.
Фестиваль ледоколов будет проходить 29 и 30 апреля. В нем примут участие «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн» и другие суда, а также легендарный «Красин».
Посетителей мероприятия также будут развлекать интерактивными программами, мастер-классами и выступлениями уличных артистов.
Полюбоваться парадом ледоколов можно будет с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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