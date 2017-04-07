В Петербурге пройдет концерт памяти жертв теракта в метро

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт памяти погибших в результате взрыва в метро 3 апреля.

В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Капеллы прозвучат классические произведения. В частности, «Реквием» Моцарта.

«Последнее сочинение великого композитора уже много веков потрясает слушателей своей глубиной и необычайно трагичной историей создания», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» сообщение пресс-службы Капеллы.

Музыканты выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.