В Петербурге пройдет концерт памяти жертв теракта в метро
В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт памяти погибших в результате взрыва в метро 3 апреля.
В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Капеллы прозвучат классические произведения. В частности, «Реквием» Моцарта.
«Последнее сочинение великого композитора уже много веков потрясает слушателей своей глубиной и необычайно трагичной историей создания», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» сообщение пресс-службы Капеллы.
Музыканты выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.
Следующая новость Госдума обсудит ужесточение наказания для футбольных фанатов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии