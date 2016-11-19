В Петербурге прошла акция протеста против повышения тарифов на проезд
Недовольные грядущим подорожанием на 10 рублей проезда в общественном транспорте петербуржцы собрались на Марсовом поле. По данным полиции, в акции приняли участие примерно 100 человек.
Организатором митинга выступило местное отделение Партии Роста. «Было довольно много молодежи, студентов, которые поддержали наши требования снизить стоимость проездного для студентов в два раза», - сообщила ТАСС глава фракции Партии Роста в заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.
Информацию о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте ранее подтвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он объяснил это невозможностью увеличить субсидии для перевозчиков.
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